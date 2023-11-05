В чём прав Дугин, говоря о необходимости переселить россиян в деревни? "Законопроект" об обязательном рождении двух детей с 18 до 30 лет

ВФ Владимир Фердман В странах с богатыми природными ресурсами при рождении ребенка на его счет сразу начисляется определенная сумма, Даже в нищей Сирии размеры социалки нам и не снилась, а у нас ее распределяют между олигархами - вот пусть они в равных пропорциях от использованных природных ресурсах и увеличивают рождаемость, Сколько должен по такому закону должен родить например, Сечин

ЛД Людмила Далецкая Почему нужно что то начинать с принудиловки ? А в голову кому нибудь приходило тем же молодым давать жильё ,чтобы они не жили в съёмном жилье ,где их в любой момент попросят съехать ,или платить ипотеку ,тут уже не до детей .И с рождением следующего ребёнка улучшать жилищные условия ,оплачивать уход за ребёнком ,пока мать не работает и не ставить ограничения на возраст детей или обеспечивать детскими садами . Когда женщина будет чувствовать себя и детей защищёнными тогда никого заставлять не придётся .Когда женщина из за детей долго не работает она теряет квалификацию .Потом ей трудно подобрать работу . Об этом тоже надо позаботиться . А то сразу загонять ,как скот какой то !!!