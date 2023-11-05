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В чём прав Дугин, говоря о необходимости переселить россиян в деревни? "Законопроект" об обязательном рождении двух детей с 18 до 30 лет

В чём прав Дугин, говоря о необходимости переселить россиян в деревни? "Законопроект" об обязательном рождении двух детей с 18 до 30 лет

Политика просто с Игорем Таланцевым Начнём с того, что Дугин любит провокации. Он говорит радикальные тексты, чтобы его услышали и процитировали.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
В странах с богатыми природными ресурсами  при рождении ребенка на его счет сразу начисляется определенная сумма, Даже в нищей Сирии размеры социалки нам и не снилась, а у нас ее распределяют между олигархами - вот пусть они в равных пропорциях от использованных природных ресурсах и увеличивают рождаемость, Сколько должен по такому закону должен родить  например, Сечин
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23 час.
ЛД
Людмила Далецкая
Почему нужно что то начинать с принудиловки ? А в голову кому нибудь приходило  тем же молодым  давать жильё ,чтобы они не жили в съёмном  жилье ,где их в любой момент попросят съехать ,или платить ипотеку ,тут уже не до детей .И с рождением следующего ребёнка улучшать жилищные условия ,оплачивать уход за ребёнком ,пока мать не работает и не ставить ограничения на возраст детей  или обеспечивать детскими садами  . Когда женщина будет чувствовать себя и детей защищёнными  тогда никого заставлять не придётся .Когда женщина из за детей  долго не работает  она теряет квалификацию .Потом ей трудно подобрать работу . Об этом тоже надо позаботиться . А то сразу загонять ,как скот какой то !!!
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16 час.
Александр яросв
У нас много свободной земли, нужно запретить строить многоэтажки и развивать частный сектор как ,например, это сделано в Белгородской области. Тогда и дети будут рождаться. Сейчас жилье стало недоступно большинству молодежи ,кое как если купят однушку и ютись с ребенком в тесноте, до второго уже нет охоты. Стоимость дома в 100 м2 в частном секторе, если грамотно самому строить, а не покупать готовый, это стоимость 3х комнатной квартиры.Плохо ,то что государство конечно заинтересовано в рождаемости , только на словах. Мат. капитал это просто смех, а не помощь.
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10 час.

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