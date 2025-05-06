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Рязанские новости

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Арбитражный суд отказал Рязаньэнерго в отмене штрафа УФАС в 300 тыс. рублей

Арбитражный суд отказал Рязаньэнерго в отмене штрафа УФАС в 300 тыс. рублей

ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» подало иск к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания по делу об административной правонарушении.

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