Арбитражный суд отказал Рязаньэнерго в отмене штрафа УФАС в 300 тыс. рублей

ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» подало иск к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания по делу об административной правонарушении.
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