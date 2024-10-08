Автоматическую проверку полисов ОСАГО обсуждают в Госдуме

До 1 ноября 2024 года Министерство внутренних дел , Центральный банк России и Министерство цифрового развития примут решение о запуске проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер и последующей рассылки уведомлений владельцам транспортных средств через портал «Госуслуги».