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Автоматическую проверку полисов ОСАГО обсуждают в Госдуме

До 1 ноября 2024 года Министерство внутренних дел , Центральный банк России и Министерство цифрового развития  примут решение о запуске проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер и последующей рассылки уведомлений владельцам транспортных средств через портал «Госуслуги».

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