Выращивание кувшинных растений

﻿﻿Горшечные растения плотоядны, что исключает их потребность в растительной пище. Тропические кувшинки чаще всего выращивают как комнатные растения, в то время как более выносливые виды, такие как пурпурная кувшинка, отмирают во время зимнего покоя.