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Выращивание кувшинных растений

Выращивание кувшинных растений

﻿﻿Горшечные растения плотоядны, что исключает их потребность в растительной пище. Тропические кувшинки чаще всего выращивают как комнатные растения, в то время как более выносливые виды, такие как пурпурная кувшинка, отмирают во время зимнего покоя.

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