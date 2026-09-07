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Месси или Роналду? Мбаппе предложили выбрать величайшего обладателя «Золотого мяча» за всю историю

Месси или Роналду? Мбаппе предложили выбрать величайшего обладателя «Золотого мяча» за всю историю

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сыграл в игру, в которой он должен был выбрать величайшего обладателя «Золотого мяча» за всю историю.

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