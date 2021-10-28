Живая Кубань

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На Кубани нашли средневековый могильник

На Кубани нашли средневековый могильник

На Кубани нашли средневековый могильникВ Славянском районе дорожники нашли средневековый могильник. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, захоронение обнаружили на месте строительства автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк.

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