В OpenAI заявили, что ИИ всё же учится генерировать новые идеи

Представитель OpenAI Якуб Пачоцки, директор по разработке передовых моделей ИИ заявил, что возможности моделей генерировать знания самостоятельно является ключевым моментом для сферы бизнеса и научных исследований.
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