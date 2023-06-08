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«Внутри был настоящий пожар», – дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о том, как отреагировала на роман матери с Эштоном Катчером

«Внутри был настоящий пожар», – дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о том, как отреагировала на роман матери с Эштоном Катчером

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса поведала о своём отношении к браку мамы с молодым Эштоном Катчером. Таллула Белль отметила, что у неё была неоднозначная реакция на новое увлечение родительницы.

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