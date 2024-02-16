История и археология: Как юная польская красавица очаровала пожилого фаворита русской императрицы Зубова, а потом стала графиней Шуваловой

Могла ли предположить юная польская красавица, что однажды станет княгиней и графиней? Что на ней женится последний фаворит императрицы? Что она будет блистать на балах высшего общества? Конечно, все девочки в детстве мечтают о принцах.
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