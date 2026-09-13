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Тульские новости

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В Туле «Арсенал» начинает матч против «СКА-Хабаровск»

В Туле «Арсенал» начинает матч против «СКА-Хабаровск»

Состав «Арсенала» возглавил вратарь Мелихов, а у «СКА-Хабаровск» на воротах Штепа. Начало матча в 17:00.

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