На свете нет более целеустремленного создания, чем кот, твёрдо решивший поесть! Кот собирается выстроить свой рай самостоятельно.
Мля...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На свете нет более целеустремленного создания, чем кот, твёрдо решивший поесть! Кот собирается выстроить свой рай самостоятельно.
Свежие комментарии