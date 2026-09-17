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Российский IT-сектор растет на 15–20% в год

Российский IT-сектор растет на 15–20% в год

Выручка российских IT-компаний за первое полугодие 2026 года составила 5,9 трлн рублей. Отрасль в последние годы растет примерно на 15–20% ежегодно, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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