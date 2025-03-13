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МИД: РФ сообщит австралийцам, что брошенные ВСУ БТР Bushmaster являются хорошими

МИД: РФ сообщит австралийцам, что брошенные ВСУ БТР Bushmaster являются хорошими

Посольство России в в Канберре доведет до общественности Австралии информацию о том, что брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области бронетранспортеры Bushmaster отлично послужат российской армии.

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