Посольство России в в Канберре доведет до общественности Австралии информацию о том, что брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области бронетранспортеры Bushmaster отлично послужат российской армии.
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