«Сигналы отправлены»: о чём говорит удар дронов ВСУ по Московскому региону

Попытка демонстративного удара по столичному региону снимает последние политические и дипломатические ограничения на масштаб ударов ВС РФ по Украине.
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Про это по моему ни писать ни читать уже не надо, время только тратится.
"А я бы повару иному Велел на стенке зарубить: Не тратить слов там по-пустому, Где нужно власть употребить" (басня Крылова)
Может быть, наконец то, увидим кукуев, плавающий в дерьме. Да и по карпатскому курорту неплох бы вдарить! Чтобы эта кокаиновая мразь больше не смог приглашать туда своих подсвинков!
Неужели Путин не понимает и военное руководство страны, что надо бить не только по их объектам энергетики и заводом, но надо, чтобы мосты автомобильные и железнодорожные не работали, а так-же железные дороги, Вот допустим едут пидорасы с европы и к ним прицепляют военные эшилоны с бомбами и другой военной техникой, а нам надо в это время срочно разбомбить железную дорогу и в это время в назначенный час не приезжают в хуев эти гей европидоры, значит, где они застряли будут разгружать военную технику или ремонтировать железку, туда и надо повторно запустить наши гостинцы .
Уже эта тягомотина, которая длится более четырёх лет (махину - фашистскую Германию, размандили в гавно за четыре года, ещё наваляли киздюлей Японии, да и почти всю Европу растоптал русский сапог) уже всем настоипла, как жопе гвозди в табуретке. Таким тихим сапом, думая о неких людях в Европе и Украине, мы обнуляем свои российские народы. А их народы нам в жопу не упёрлись, как-то так, если вежливо говорить. А Германию (этот мировой атавизм, который каждые пятьдесят лет любит, чтобы ему почесали очко, хоть койлом, хоть топором) вообще расчленить на части и сделать областями разных стран.
Изначально было ясно, что переговоры Украине не нужны. Лондон дал иной приказ, потому надо просто стирать с лица земли эту погань, т.к. мирное на селение давно предупреждено.