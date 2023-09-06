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Мужчина шесть лет строил себе пентхаус на крыше многоэтажки, а затем из-за конфликта с соседями всего лишился

Мужчина шесть лет строил себе пентхаус на крыше многоэтажки, а затем из-за конфликта с соседями всего лишился

Чаще всего соседские конфликты касаются чего-то мелкого и вроде бы незначительного: мусора, шума, высоты забора и тому подобных частных камней преткновения.

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