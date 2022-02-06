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Лыжник Большунов принес первую золотую медаль российской команде на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Большунов принес первую золотую медаль российской команде на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на дистанции 15 километров. Спортсмен принес сборной РФ первую золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине.

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