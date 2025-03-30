Сергей Лазарев восхитился Японским садом в парке Галицкого

Сергей Лазарев нарушил гастрольное правило ради парка Галицкого в Краснодаре. Певец, приехавший с концертом в кубанскую столицу, признался, что обычно предпочитает не выходить из номера во время гастролей, но не смог устоять перед возможностью посетить Японский сад, о котором ему много рассказывали.
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