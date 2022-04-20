Делегации из Британии, США и Канады покинули заседание G20 во время выступления Силуанова

Представители делегаций из Великобритании, США и Канады покинули зал в момент выступления главы Минфина России Антона Силуанова на заседании министров финансов и управляющих центральными банками группами G20, которое состоялось в Вашингтоне «на полях» Весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.