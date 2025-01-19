Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Это была наша земля» – население Львова считает, что поляки сами виноваты в Волынской резне

«Это была наша земля» – население Львова считает, что поляки сами виноваты в Волынской резне

Политнавигатор Жертвы Волынской резни якобы заслужили свою страшную смерть, и вообще поляки ничем не лучше русских.

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Комментарии
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Валентина Павловец
С каких пор это земли Львова стали украинскими??? знающим историю известно, что львов был основан русским князем...
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19 час.
О
Он
Нынешнее так называемое население Львова- это на 80% откровенное безграмотное и не воспитанное село, приехавшее во Львов 20-25 лет назад. Прежнее, коренное население города всегда было в высшей степени образованное, культурное, интеллигентное, и практически нейтральное националистическим- бандеровским взглядам. А село, которое перебралось жить во Львов- это наследники недобитых бандеровцев и малограмотных рогулей.
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18 час.

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