«Это была наша земля» – население Львова считает, что поляки сами виноваты в Волынской резне

С каких пор это земли Львова стали украинскими??? знающим историю известно, что львов был основан русским князем...

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Нынешнее так называемое население Львова- это на 80% откровенное безграмотное и не воспитанное село, приехавшее во Львов 20-25 лет назад. Прежнее, коренное население города всегда было в высшей степени образованное, культурное, интеллигентное, и практически нейтральное националистическим- бандеровским взглядам. А село, которое перебралось жить во Львов- это наследники недобитых бандеровцев и малограмотных рогулей.