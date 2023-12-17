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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какие грехи недели с 18 по 24 декабря 2023 года, что можно и что нельзя делать

Какие грехи недели с 18 по 24 декабря 2023 года, что можно и что нельзя делать

Какие грехи недели с 18 по 24 декабря 2023 года, что можно и что нельзя делать Алёна ЮрьеваВ ритме нашей жизни часто есть моменты, когда какие-то периоды приобретают особый смысл благодаря праздникам, к которым мы относимся с уважением и особым вниманием.

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