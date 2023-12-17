Какие грехи недели с 18 по 24 декабря 2023 года, что можно и что нельзя делать Алёна ЮрьеваВ ритме нашей жизни часто есть моменты, когда какие-то периоды приобретают особый смысл благодаря праздникам, к которым мы относимся с уважением и особым вниманием.