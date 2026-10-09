Больше, чем халатность: эксперты заподозрили биологическую диверсию в Иркутске и не только

Иркутская область оказалась в эпицентре событий, которые выходят далеко за рамки локальных новостей. Массовая гибель собак после вакцинации "Мультиканом" и тревожные слухи о вспышках инфекций — случайность или звенья одной цепи? Эксперты задаются вопросом: не стала ли Сибирь полигоном для биологических диверсий?В последние недели Иркутск превратился в зону повышенного напряжения.
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