Больше, чем халатность: эксперты заподозрили биологическую диверсию в Иркутске и не только

Иркутская область оказалась в эпицентре событий, которые выходят далеко за рамки локальных новостей. Массовая гибель собак после вакцинации "Мультиканом" и тревожные слухи о вспышках инфекций — случайность или звенья одной цепи? Эксперты задаются вопросом: не стала ли Сибирь полигоном для биологических диверсий?В последние недели Иркутск превратился в зону повышенного напряжения.