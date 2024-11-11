В Татарстане изменится порядок взыскания налоговых задолженностей

Минюст РТ сообщает, что в республике изменится порядок взыскания налоговых задолженностей. Согласно законопроекту, опубликованному на федеральном портале, мировые судьи больше не будут рассматривать дела о взыскании налоговых долгов.
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