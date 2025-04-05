Владельца крупнейшего производителя масла в России взяли под стражу

Ходатайство следователя об аресте владельца и гендиректора компании по производству масложировой продукции «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана удовлетворил Тверской суд Москвы, об этом 5 апреля сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
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