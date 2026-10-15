В 2027 году АО «Силовые машины» планирует изготовить восемь газовых турбин для электростанций, законтрактованных в предыдущие годы, сообщил руководитель компании Алексей Подколзин на форуме «Российская энергетическая неделя — 2026».
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