Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Неравнодушные и общественники с этой азиатско-кавказской торговой "пандемией" не справятся,нужен фед закон запрещающи...Если нельзя, но о...
  • михаил валеев
    Выгнать их раз плюнуть а если не выгяют? Места в крытых рынках сколько стоят? Простой рабочий будет ходить как в карт...Если нельзя, но о...
  • Валентин Щербаков
    Видать этот педераст макрон что-то нюхнул с наркошей зелей и его понесло о мирном небе во время Олимпиады. Смотри, гн...Макрон: Требовани...

Когда инвестиции в снарядные заводы мгновенно окупаются

Когда инвестиции в снарядные заводы мгновенно окупаются

Шутка, конечно, но как говорится – в каждой шутке. Лёгкие сейсмические толчки зафиксированы на Японских Островах, южной оконечности Корейского полуострова, Восточное побережье США тоже явно потряхивало вчера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх