Земельный участок в Донецке - 1 800 000 руб

Продам свой участок общей площадью 6.5 соток,в Ленинском районе г.Донецка (Авдотьино),удачное расположение участка от главной дороги,так же в шаговой доступности магазины ( строительные и продуктовые),школа 7 мин,рядом автобусная остановка,участок правильной формы ровный и горизонтальный , от дождя не затапливается,соседи проживают круглый год,дорога отсыпана,идеально подходит для строительства дома, на участке имеется ленточный фундамент 12*10 и в глубину 1.