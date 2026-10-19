Консультации по разработке региональной структуры безопасности, исключая участие внешних сил, со странами Ближнего Востока Иран готов организовать, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 19 октября по итогам переговоров на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.