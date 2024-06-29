Мошенники выдают себя за сотрудников ФСБ, чтобы выманить деньги у севастопольцев

В антитеррористической комиссии (АТК) Севастополя предупредили горожан о рассылке писем о проверках ФСБ, которую дистанционные мошенники проводят с поддельных аккаунтов руководителей ведомств и организаций.
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