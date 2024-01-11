Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ

На фоне последних событий, в частности, террористоической атаки киевского режима по городу Белгороду, где погибли люди и, что самое главное – дети, хотелось бы в очередной раз поднять вопрос гуманности и того, что мы могли бы противопоставить противнику.
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