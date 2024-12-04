Россия и Казахстан собираются начать регулярные авиарейсы на Байконур

Россия и Казахстан планируют в ближайшем будущем начать регулярные авиарейсы на Байконур. Об этот сообщает РИА Новости, ссылаясь на протокол российско-казахстанской межправительственной комиссии по космодрому Байконур.
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