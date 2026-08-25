Врач Габрелян: контактные линзы нельзя промывать водопроводной водой

Чтобы контактные линзы приносили только пользу, их важно правильно эксплуатировать: снимать не только перед купанием в водоемах, но и в душе; не промывать водопроводной водой, а только свежим раствором; снимать перед сном; менять контейнер каждые два-три месяца.