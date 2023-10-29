В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти

На Украине имеет большое влияние политическая сила, которая хочет, чтобы Михаил Саакашвили стал президентом Грузии, заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
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