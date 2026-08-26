Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан доверять только официальной информации. В некоторых социальных сетях тиражируются фейки, которые распространяются с территории Украины представителями коллективного Запада.
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