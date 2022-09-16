Официальное число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 202 тысячи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК выявлено 468 вновь заболевших, с тяжелыми формами инфекции госпитализированы 56.
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