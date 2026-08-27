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Осенью 2026 года некоторые пенсионеры получат прибавку к выплатам

Осенью 2026 года некоторые пенсионеры получат прибавку к выплатам

Депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT сообщил, что осенью 2026 года некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение выплат .

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