Осенью 2026 года некоторые пенсионеры получат прибавку к выплатам

Депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT сообщил, что осенью 2026 года некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение выплат .
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