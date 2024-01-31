В министерстве экологии Тамбовской области произошли кадровые изменения. Заместителем министра, начальником управления по охране окружающей среды и природопользованию регионального министерства назначен Сомов Дмитрий.
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