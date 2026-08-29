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ИА Регнум

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Момент аварии с автобусом и грузовиком на КАД в Петербурге попал на видео

Момент аварии с автобусом и грузовиком на КАД в Петербурге попал на видео

Кадры момента аварии с пассажирским автобусом на КАД в Сестрорецке, в которой пострадали пять человек, появились 29 августа в распоряжении ИА Регнум.

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