Неспешный разговор
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Неспешный разговор
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VD
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США и ЕС в 90-х ограбили Россию и неплохо на этом поживились.Сейчас Путин перекрыл кран для грабежа России и у США ос...
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валерия
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