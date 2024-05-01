Алмаз за пару часов: ученые открыли способ скоростного выращивания кристаллов Евгения КомароваПроцесс формирования алмазов в природе занимает от 1 до 3,3 миллиардов лет, что составляет от 22% до 73% возраста Земли.
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