Четырехкратную олимпийскую чемпионку Раису Сметанину подключили к ИВЛ

Врачи были вынуждены подключить к ИВЛ олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину.Четырехкратная 72-летняя олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина пребывает сейчас в крайне тяжелом состоянии.
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