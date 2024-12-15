Четырехкратную олимпийскую чемпионку Раису Сметанину подключили к ИВЛ

Врачи были вынуждены подключить к ИВЛ олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину.Четырехкратная 72-летняя олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина пребывает сейчас в крайне тяжелом состоянии.