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Воронежские новости

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Силы ПВО сбили 490 дронов над территориями России в ночь на 4 сентября

Силы ПВО сбили 490 дронов над территориями России в ночь на 4 сентября

В течение прошедшей ночи с 20:00 3 сентября до 8:00 4 сентября дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали 490 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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