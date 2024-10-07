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Политика как она есть

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CNN: США не возобновляют работу над перемирием между Израилем и «Хезболлах»

CNN: США не возобновляют работу над перемирием между Израилем и «Хезболлах»

США не предпринимают активных попыток возобновить усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболлах» спустя две недели после того, как Израиль отказался от предложения, инициированного Вашингтоном.

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