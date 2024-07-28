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Царьград

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Главный военно-морской парад на Неве. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

Главный военно-морской парад на Неве. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

День ВМФ в России ежегодно отмечается зрелищным военно-морским паадом. В городе на Неве в честь праздника на Дворцовой площади состоится концерт, а вечером на Петропавловской крепости запустят фейерверк.

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