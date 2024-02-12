Бум ИИ привел к сильному росту акций Nvidia. Какие бумаги остались недооцененными рынком?

Nvidia становится одной из самых ценных компаний в мире. Ее бизнес в области обработки данных, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) принес рекордные финансовые результаты, что привело к подъёму капитализации до $1,7 триллиона.
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