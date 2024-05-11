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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Ташуев: «При мне «Факел» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. Команда обучена этому»

В рамках 27-го тура Мир РПЛ «Факел» поделил очки с «Зенитом» (1:1). «Я вообще не удивлен такому результату, который «Факел» показал в игре с «Зенитом».

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