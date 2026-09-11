Дракон Диско

У этого дракона-музыканта идеальный слух! Его волшебные уши чешутся, когда у ребёнка стряслась беда! Поэтому Диско знает, когда детям нужна помощь! Вместе со своей подругой, девочкой по имени Бетти, он старается помочь каждому, кто угодил в неприятности.
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