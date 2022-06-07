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Россию подставили под удар с операцией «украинское зерно»

«Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — написал у себя в официальном телеграм-канале еще десять дней назад спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с украинским зерном.

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