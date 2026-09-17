Новак обсудил с представителями министерств ситуацию в экономике страны

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей ряда федеральных ведомств, Банка России и экспертного сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Сестра Грэма заяв...
- ГБ В Финляндии заяви...
- ГБ В Раде вскрыли бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым