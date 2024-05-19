Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

1. Депутат ГД Ярослав Нилов опубликовал перечень лекарств, запрещенных для водителей. Министерство здравоохранения по просьбе депутата предоставило список лекарственных средств, употребление которых водителями нежелательно или вовсе запрещено.
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