«Сегодня самые жёсткие бои»: ВС РФ парализовали продвижение украинских боевиков в Курской области

«Русские «Искандеры» ударили в секретный бункер в Киеве, поднялся огромный оранжевый гриб»: ВС РФ уничтожили генералов Генштаба ВСУ и офицеров НАТО: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине, на 06.08.24 г.